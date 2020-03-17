Вдохновился ТВ-сюжетом: силовики выяснили, как в СИЗО попали гранаты

Предметы, похожие на боевые гранаты, на территорию киевского следственного изолятора перебросил знакомый подозреваемого в краже.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "Мужчина увидел репортаж о том, как обвиняемый угрожал взорвать себя гранатой на суде в Одессе, и решил так же повлиять на коллегию судей при рассмотрении уголовного производства, где он является подозреваемым (ч 3 статьи 185 УК - кража, соединенная с проникновением в жилище, где санкция от 3 до 6 лет заключения)".

Детали: По словам Максимец, мужчина вспомнил, что в тайнике имеет боеприпасы (муляж это или боевые гранаты пока не известно: экспертиза еще продолжается). Он попросил знакомого взять из тайника банку с корпусами гранат и запалами и перебросить через забор СИЗО в оговоренное время и день.

Подозреваемый надеялся забрать банку, когда его выведут во двор, и использовать боеприпасы в дальнейшем. Однако эту банку заметили другие заключенные и сообщили администрацию СИЗО, которая приняла соответствующие меры.

Дословно прокуратура: "Сейчас оперативные и процессуальные действия в пределах досудебного расследования по факту незаконного обращения с оружием и взрывными устройствами продолжаются.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы".

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