Вдохновился ТВ-сюжетом: силовики выяснили, как в СИЗО попали гранаты

3167 просмотров
Вторник, 17 марта 2020, 15:41

Предметы, похожие на боевые гранаты, на территорию киевского следственного изолятора перебросил знакомый подозреваемого в краже.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "Мужчина увидел репортаж о том, как обвиняемый угрожал взорвать себя гранатой на суде в Одессе, и решил так же повлиять на коллегию судей при рассмотрении уголовного производства, где он является подозреваемым (ч 3 статьи 185 УК - кража, соединенная с проникновением в жилище, где санкция от 3 до 6 лет заключения)".

Детали: По словам Максимец, мужчина вспомнил, что в тайнике имеет боеприпасы (муляж это или боевые гранаты пока не известно: экспертиза еще продолжается). Он попросил знакомого взять из тайника банку с корпусами гранат и запалами и перебросить через забор СИЗО в оговоренное время и день.

Подозреваемый надеялся забрать банку, когда его выведут во двор, и использовать боеприпасы в дальнейшем. Однако эту банку заметили другие заключенные и сообщили администрацию СИЗО, которая приняла соответствующие меры.

Дословно прокуратура: "Сейчас оперативные и процессуальные действия в пределах досудебного расследования по факту незаконного обращения с оружием и взрывными устройствами продолжаются.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы".

Что предшествовало:

  • 11 марта на внутренней территории ГУ "Киевский следственный изолятор" были обнаружены предметы, внешне похожие на боевые гранаты и запалы к ним.
  • Администрация СИЗО немедленно сообщила об опасной находке специалистов взрывотехнической службы.

Валентина Романенко, УП
Темы: прокуратура Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Опасный "коронабизнес": в Киеве под угрозой оружия украли 100 тысяч масок 17 марта 2020, 12:57
Восстановленный прокурор Киева, пока боролся за должность, купил 4 элитные квартиры 13 марта 2020, 16:37
Во дворе Лукьяновского СИЗО обнаружили взрывоопасную находку 11 марта 2020, 17:49
Все новости
Главные новости
УЕФА перенес Евро-2020
В Минздраве допускают продление карантина
Арахамия: бунтующим "слугам народа" подробно объяснили стратегию Ермака по ОРДЛО
Метро в Киеве закроется с ночи – Кличко
Все новости
здоровье

Грипп 2020: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

советы

Как привести организм в порядок в весенний период

психология

6 советов, как контролировать себя во время вспышки гнева

Поиск по сайту
Архив
Весь архів