У Києві знову дезінфікували гуртожиток, де жив студент з коронавірусом

Столичні рятувальники провели санітарну обробку гуртожитка музичної академії на вулиці Дашавській у Солом'янському районі, де жив студент, у якого діагностували коронавірус.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва

Дослівно: "17 березня з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, працівники відділення радіаційного та хімічного захисту… провели санітарну обробку у приміщеннях гуртожитку музичної академії на вулиці Дашавській, що у Солом'янському районі столиці".

Деталі: Дезінфекцію проводили у зв'язку з тим, що в гуртожитку проживав чоловіка, 2001 року народження, який в період з 5 по 10 березня контактував з родичами померлої від коронавірусу жінки в м. Радомишль.

У ДСНС нагадали, що вже проводили санітарну обробку даного гуртожитка 14 березня.

13 березня чоловіка доставили до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на коронавірус.

На даний момент, пацієнт перебуває в інфекційному відділенні лікарні – діагноз коронавірус у нього підтвердили.

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