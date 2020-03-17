У Києві знову дезінфікували гуртожиток, де жив студент з коронавірусом
Столичні рятувальники провели санітарну обробку гуртожитка музичної академії на вулиці Дашавській у Солом'янському районі, де жив студент, у якого діагностували коронавірус.
Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва
Дослівно: "17 березня з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, працівники відділення радіаційного та хімічного захисту… провели санітарну обробку у приміщеннях гуртожитку музичної академії на вулиці Дашавській, що у Солом'янському районі столиці".
Деталі: Дезінфекцію проводили у зв'язку з тим, що в гуртожитку проживав чоловіка, 2001 року народження, який в період з 5 по 10 березня контактував з родичами померлої від коронавірусу жінки в м. Радомишль.
У ДСНС нагадали, що вже проводили санітарну обробку даного гуртожитка 14 березня.
13 березня чоловіка доставили до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на коронавірус.
На даний момент, пацієнт перебуває в інфекційному відділенні лікарні – діагноз коронавірус у нього підтвердили.
Передісторія:
- 13 березня у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.