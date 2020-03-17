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У Києві знову дезінфікували гуртожиток, де жив студент з коронавірусом

Вівторок, 17 березня 2020, 14:58
У Києві знову дезінфікували гуртожиток, де жив студент з коронавірусом

Столичні рятувальники провели санітарну обробку гуртожитка музичної академії на вулиці Дашавській у Солом'янському районі, де жив студент, у якого діагностували коронавірус.  

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва

Дослівно: "17 березня з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, працівники відділення радіаційного та хімічного захисту… провели санітарну обробку у приміщеннях гуртожитку музичної академії на вулиці Дашавській, що у Солом'янському районі столиці".

 

Деталі: Дезінфекцію проводили у зв'язку з тим, що в гуртожитку проживав чоловіка, 2001 року народження, який в період з 5 по 10 березня контактував з родичами померлої від коронавірусу жінки в м. Радомишль.

У ДСНС нагадали, що вже проводили санітарну обробку даного гуртожитка 14 березня. 

 

13 березня чоловіка доставили до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на коронавірус.

На даний момент, пацієнт перебуває в інфекційному відділенні лікарні – діагноз коронавірус у нього підтвердили.   

Передісторія:

  • 13 березня у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.

Українська правда

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Теми: ДСНСКиївкоронавірускарантин
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