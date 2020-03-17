В Киеве снова дезинфицировали общежитие, где жил студент с коронавирусом

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Вторник, 17 марта 2020, 15:58

Столичные спасатели провели санитарную обработку общежития музыкальной академии на улице Дашавского в Соломенском районе, где жил студент, у которого диагностировали коронавирус.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева

Дословно: "17 марта с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, сотрудники отделения радиационной и химической защиты... провели санитарную обработку в помещениях общежития музыкальной академии на улице Дашавского, что в Соломенском районе столицы".

 

Детали: Дезинфекцию проводили в связи с тем, что в общежитии проживал мужчина, 2001 года рождения, который в период с 5 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавируса женщины в г. Радомышль.

В ГСЧС напомнили, что уже проводили санитарную обработку данного общежития 14 марта.

 

13 марта мужчину доставили в Александровскую больницу Киева с подозрением на коронавирус.

На данный момент пациент находится в инфекционном отделении больницы – диагноз коронавирус у него подтвердили.

Предыстория:

  • 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Украинская правда
Темы: ГСЧС Киев коронавирус карантин


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