Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДБР призначили заміну Венедіктовій

Вівторок, 17 березня 2020, 16:47
У ДБР призначили заміну Венедіктовій

Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань буде Олександр Соколов.

Джерело: ДБР

Дослівно: "У зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором, виконувати повноваження директора ДБР буде заступник директора Олександр Соколов".

Деталі: Зазначається, що Соколов приступає до виконання повноважень із 17 березня 2020 року.

Що передувало: 17 березня Верховна Рада призначила в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України.

Джерела УП повідомляли, що замість Венедіктової очолити ДБР має її заступник Олександр Соколов.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
Усі новини...
Реклама: