У ДБР призначили заміну Венедіктовій

Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань буде Олександр Соколов.

Джерело: ДБР

Дослівно: "У зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором, виконувати повноваження директора ДБР буде заступник директора Олександр Соколов".

Деталі: Зазначається, що Соколов приступає до виконання повноважень із 17 березня 2020 року.

Що передувало: 17 березня Верховна Рада призначила в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України.

Джерела УП повідомляли, що замість Венедіктової очолити ДБР має її заступник Олександр Соколов.