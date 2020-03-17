У ДБР призначили заміну Венедіктовій
Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань буде Олександр Соколов.
Джерело: ДБР
Дослівно: "У зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором, виконувати повноваження директора ДБР буде заступник директора Олександр Соколов".
Деталі: Зазначається, що Соколов приступає до виконання повноважень із 17 березня 2020 року.
Що передувало: 17 березня Верховна Рада призначила в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України.
Джерела УП повідомляли, що замість Венедіктової очолити ДБР має її заступник Олександр Соколов.