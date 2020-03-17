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В ГБР назначили замену Венедиктовой

Вторник, 17 марта 2020, 16:47
В ГБР назначили замену Венедиктовой

Выполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов.

Источник: ГБР

Дословно: "В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов".

Детали: Отмечается, что Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года.

Что предшествовало: 17 марта Верховная Рада назначила и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора Украины.

Источники УП сообщали, что вместо Венедиктовой возглавить ГБР должен ее заместитель Александр Соколов.

Украинская правда

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