В ГБР назначили замену Венедиктовой
Вторник, 17 марта 2020, 16:47
Выполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов.
Источник: ГБР
Дословно: "В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов".
Детали: Отмечается, что Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года.
Что предшествовало: 17 марта Верховная Рада назначила и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора Украины.
Источники УП сообщали, что вместо Венедиктовой возглавить ГБР должен ее заместитель Александр Соколов.
Украинская правда