УАФ зупиняє всі змагання з футболу в Україні

Всі змагання з футболу та футзалу в Україні призупиняються.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: На виконання рішень уряду, виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА – призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ.

Зупиняються також футзальні дитячо-юнацькі змагання та змагання серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

Що передувало: УЄФА перенесла Чемпіонат Європи на 2021 рік і дала дедлайн дограти європейські чемпіонати.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні запроваджено карантинні обмеження: закриваються торгові центри, скасовано розважальні заходи, зупиняється міжміське та міжобласне транспортне сполучення (автобуси, потяги та електрички). Мінімум до 3 квітня зупиняється робота метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.