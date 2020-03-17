Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УАФ зупиняє всі змагання з футболу в Україні

Вівторок, 17 березня 2020, 18:21
УАФ зупиняє всі змагання з футболу в Україні

Всі змагання з футболу та футзалу в Україні призупиняються.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: На виконання рішень уряду, виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА – призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ.

Зупиняються також футзальні дитячо-юнацькі змагання та змагання серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

Що передувало: УЄФА перенесла Чемпіонат Європи на 2021 рік і дала дедлайн дограти європейські чемпіонати.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні запроваджено карантинні обмеження: закриваються торгові центри, скасовано розважальні заходи, зупиняється міжміське та міжобласне транспортне сполучення (автобуси, потяги та електрички). Мінімум до 3 квітня зупиняється робота метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: футболкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
Усі новини...
Реклама: