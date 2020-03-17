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УАФ останавливает все соревнования по футболу в Украине

Вторник, 17 марта 2020, 18:21
УАФ останавливает все соревнования по футболу в Украине

Все соревнования по футболу и футзалу в Украине приостанавливаются.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Во исполнение решений правительства, исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 до принятия иного решения по данному вопросу с учетом решений соответствующих органов государственной власти и рекомендаций УЕФА - приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубке Украины , U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ.

Останавливаются также футзальные детско-юношеские соревнования и соревнования среди девичьих команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня.

Что предшествовало: УЕФА перенесла Чемпионат Европы на 2021 год и дала дедлайн доиграть европейские чемпионаты.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Украине введены карантинные ограничения: закрываются торговые центры, отменены развлекательные мероприятия, останавливается междугороднее и межобластное транспортное сообщение (автобусы, поезда и электрички). Минимум до 3 апреля останавливается работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре.

Украинская правда
Темы: футболкоронавирус
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