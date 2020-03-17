Єврейська громада Києва також йде на карантин

Єврейська громада міста Києва та головний Рабин Києва Рав Йонатан Бін'ямін Маркович йдуть на карантин та скасовують усі заходи.

Джерело: речник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац

Пряма мова Бараца: "Як ви знаєте - є такий жарт. Де є два єврея - там три думки. Так ось. Тут не може бути іншої думки. Усі релігійні євреї по всьому світу зійшлися в одному: Потрібно виконувати рекомендації лікарів! Потрібно сидіти вдома!"

Деталі: Рабин також закликав киян допомогати літнім людям, виходячи для них до крамниць і залишаючи придбану їжу та ліки під дверима, щоб не піддавати вразливі групи населення ризику. Або, за можливості, оплатити їхнє житло чи жертвувати кошти на лікарні.

Також він висловив підтримку меру Києва Віталію Кличку та президенту України Володимиру Зеленському за правильну реакцію та своєчасні міри запобігання, що врятують життя українців.

Рабин запевнив, що Єврейська громада міста Києва також готова прийти на допомогу усім, хто буде цього потребувати, і зазначає - що рекомендує цей час розцінювати, як подарунок від Всевишнього для того, щоб навчитися чомусь новому, залишаючись вдома на самоізоляції.

Нагадаємо: Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви наголосив, що під час карантину через коронавірус може бути оправданим не торкатися та не цілувати ікон.

У ПЦУ радять обмежувати кількість людей на хрещеннях та похоронах через коронавірус.