Еврейская община Киева также идет на карантин

Еврейская община Киева и главный раввин Киева Рав Йонатан Биньямин Маркович идут на карантин и отменяют все мероприятия.

Источник: пресс-секретарь Еврейской общины города Киева Леонид Барац

Прямая речь Бараца: "Как вы знаете - есть такая шутка. Где два еврея - там три мнения. Так вот. Здесь не может быть другого мнения. Все религиозные евреи по всему миру сошлись в одном: Нужно выполнять рекомендации врачей! Нужно сидеть дома"

Детали: Раввин призвал киевлян помогать пожилым людям, сходить для них в магазины и оставляя приобретенную пищу и лекарства под дверью, чтобы не подвергать уязвимые группы населения риску. Или, по возможности, оплатить их жилье или жертвовать средства на больницы.

Также он выразил поддержку мэру Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому за правильную реакцию и своевременные меры предохранения, которые спасут жизнь украинцам.

Раввин заверил, что Еврейская община Киева также готова прийти на помощь всем, кто будет в этом нуждаться, и отмечает - что рекомендует это время расценивать, как подарок от Всевышнего для того, чтобы научиться чему-то новому, оставаясь дома на самоизоляции.

Напомним: Блаженнейший Святослав, отец и глава Украинской греко-католицкой церкви отметил, что во время карантина через коронавирус может быть оправданным не касаться и не целовать иконы.

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