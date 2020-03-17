Бойовики обстріляли ділянку розведення

Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснили збройні провокації в районі ділянки розведення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, сьогодні, 17 березня, російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське із автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

У пресслужбі ООС запевняють, що такі злочинні дії російських окупаційних військ вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.