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Бойовики обстріляли ділянку розведення

Вівторок, 17 березня 2020, 22:58
Бойовики обстріляли ділянку розведення

Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснили збройні провокації в районі ділянки розведення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, сьогодні, 17 березня, російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське із автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

У пресслужбі ООС запевняють, що такі злочинні дії російських окупаційних військ вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

Українська правда

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Теми: ООСРозведення силбойові діїДонбас
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