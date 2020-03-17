Боевики обстреляли участок разведения

Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения.

Источник: штаб ООС

Детали: Сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В пресс-службе ООС уверяют, что такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.