Боевики обстреляли участок разведения
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Вторник, 17 марта 2020, 23:58
Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения.
Источник: штаб ООС
Детали: Сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
В пресс-службе ООС уверяют, что такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.
Украинская правда
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