В останньому штаті США виявили коронавірус

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Середа, 18 березня 2020, 01:36

Західна Вірджинія - останній штат США, в якому офіційно підтвердили випадок нового коронавируса, через який ВООЗ оголосила пандемію.

Джерело: Daily mail

Деталі: Перший випадок захворювання на COVID-19 в Західній Вірджинії підтверджений через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп похвалив керівництво штату за протидію хворобі.

Пряма мова губернатора штату Джима Джастіса: "Ми всі в одному човні, ми всі повинні працювати на запобігання поширенню цієї хвороби. Наша сила в боротьбі з коронавирусом полягає в тому, щоб триматися подалі один від одного".

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Нагадаємо:

  • Станом на 15 березня у США підтверджено 69 летальних випадків в результаті зараження коронавірусом і 3774 випадків інфікування.
  • 13 березня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.
  • Влада США виділить $50 млрд з федерального бюджету для боротьби з коронавірусом, гроші розподілять між штатами та населеними пунктами країни. 
  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.

Микола Донєв, УП
Теми: коронавірус США


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