В останньому штаті США виявили коронавірус

Західна Вірджинія - останній штат США, в якому офіційно підтвердили випадок захворювання на новий коронавирус. Відтак коронавірус зафіксований у всіх 50 американських штатах.

Джерело: Daily mail

Деталі: Перший випадок захворювання на COVID-19 в Західній Вірджинії підтверджений через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп похвалив керівництво штату за протидію хворобі.

Пряма мова губернатора штату Джима Джастіса: "Ми всі в одному човні, ми всі повинні працювати на запобігання поширенню цієї хвороби. Наша сила в боротьбі з коронавирусом полягає в тому, щоб триматися подалі один від одного".

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