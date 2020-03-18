В последнем штате США обнаружили коронавирус
Западная Вирджиния — последний штат США, в котором официально подтвердили случай нового коронавируса, через который ВОЗ объявила пандемию.
Источник: Daily mail
Детали: Первый случай заболевания на COVID-19 в Западной Вирджинии подтвержден спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп похвалил руководство штата за противодействие болезни.
Прямая речь губернатора штата Джима Джастиса: "Мы все в одной лодке, мы все должны работать на предотвращение распространения этой болезни. Наша сила в борьбе с этой болезнью заключается в том, чтобы держаться подальше друг от друга".
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Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении
Напомним:
- По состоянию на 15 марта в США подтверждено 69 летальных случаев в результате заражения коронавируса и 3774 случаев инфицирования.
- 13 марта Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
- Власти США выделят $ 50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавируса, деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.