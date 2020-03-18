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В последнем штате США обнаружили коронавирус

Среда, 18 марта 2020, 00:36
В последнем штате США обнаружили коронавирус

Западная Вирджиния — последний штат США, в котором официально подтвердили случай нового коронавируса, через который ВОЗ объявила пандемию.

Источник: Daily mail

Детали: Первый случай заболевания на COVID-19 в Западной Вирджинии подтвержден спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп похвалил руководство штата за противодействие болезни.

Прямая речь губернатора штата Джима Джастиса: "Мы все в одной лодке, мы все должны работать на предотвращение распространения этой болезни. Наша сила в борьбе с этой болезнью заключается в том, чтобы держаться подальше друг от друга". 

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Напомним:

  • По состоянию на 15 марта в США подтверждено 69 летальных случаев в результате заражения коронавируса и 3774 случаев инфицирования.
  • 13 марта Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
  • Власти США выделят $ 50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавируса, деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.

Николай Донев, УП

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Темы: коронавирусСША
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