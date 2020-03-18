COVID-19: Франція випередила Південну Корею за кількістю нових хворих
Усього у світі зареєстрували 198 004 випадка зараження коронавірусом, вилікувались 81 947 особи.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Померли від спричинених вірусом ускладнень 7948 людини.
За добу (з 16 до 17 березня) найбільше нових випадків зафіксували в Італії – 3526. Там же померли 345 людей, вилікувались – 192.
В Іспанії за цей час підтвердили 1806 нових хворих, констатували 191 летальних випадки та 498 осіб, які подолали хворобу.
У Німеччині виявили 1985 інфікованих, померли 7 людей.
Сполучені Штати звітують про 1789 випадок зараження та 26 смерті за добу.
В Ірані заражених побільшало на 1178 осіб.
У Франції кількість зареєстрованих випадків захворювання COVID-19 зросла на 1031.
У Голландії вірус підтвердився у 294 людей.
У Польщі зафіксували 61 випадків, 1 осіба померла.
У Південній Кореї - 84 нових випадки, тоді як 270 осіб вилікувалися.
У Китаї за цей період нарахували 25 випадків інфікування. Ще 888 людини подолали коронавірус, 13 стали жертвами.
Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)
За минулу добу COVID-19 зареєстрували у Чорногорії, Барбадос, Гамбії
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Передісторія:
- У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
- Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.