Усього у світі зареєстрували 198 004 випадка зараження коронавірусом, вилікувались 81 947 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Померли від спричинених вірусом ускладнень 7948 людини.

За добу (з 16 до 17 березня) найбільше нових випадків зафіксували в Італії – 3526. Там же померли 345 людей, вилікувались – 192.

В Іспанії за цей час підтвердили 1806 нових хворих, констатували 191 летальних випадки та 498 осіб, які подолали хворобу.

У Німеччині виявили 1985 інфікованих, померли 7 людей.

Сполучені Штати звітують про 1789 випадок зараження та 26 смерті за добу.

В Ірані заражених побільшало на 1178 осіб.

У Франції кількість зареєстрованих випадків захворювання COVID-19 зросла на 1031.

У Голландії вірус підтвердився у 294 людей.

У Польщі зафіксували 61 випадків, 1 осіба померла.

У Південній Кореї - 84 нових випадки, тоді як 270 осіб вилікувалися.

У Китаї за цей період нарахували 25 випадків інфікування. Ще 888 людини подолали коронавірус, 13 стали жертвами.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

За минулу добу COVID-19 зареєстрували у Чорногорії, Барбадос, Гамбії

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