Пандемії COVID-19: Франція обігнала Північну Корею за кількістю хворих

3144 перегляди
Середа, 18 березня 2020, 06:46

Усього у світі зареєстрували 198 004 випадка зараження коронавірусом, вилікувались 81 947 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Померли від спричинених вірусом ускладнень 7948 людини. 

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували в Італії – 3526. Там же померли 345 людей, вилікувались – 192.

В Іспанії за цей час підтвердили 1806 нових хворих, констатували 191 летальних випадки та 498 осіб, які подолали хворобу.

У Німеччині виявили 1985 інфікованих, померли 7 людей.

У Польщі зафіксували 61 випадків, 1 осіба померла.

Сполучені Штати звітують про 1789 випадок зараження та 26 смерті за добу.

У Голландії вірус підтвердився у 294 людей. 

Водночас, у Китаї за цей період нарахували 25 випадків інфікування. Ще 888 людини подолали коронавірус, 13 стали жертвами. 

Також 270 осіб вилікувались у Південній Кореї.

В Ірані заражених побільшало на 1178 осіб.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

За минулу добу COVID-19 зареєстрували у Чорногорії, Барбадос, Гамбії

Читайте також: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

Микола Донєв, УП
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Сербії студенти повинні виїхати з гуртожитків, а літнім людям заборонено виходити з дому 18 березня 2020, 03:25
Перша людина померла від коронавірусу у Туреччині 18 березня 2020, 02:45
Ринок, де працює 60 000 людей, закривається на карантин 18 березня 2020, 02:22
Усі новини
Головні новини
Завтра ще 40 рейсів з українцями повернуться додому – Зеленський
Зеленський підказав українцям, як повернутися з-за кордону в період карантину
Укрзалізниця скасовує приміські електрички
В Україні вже 2 смерті від коронавірусу і 7 нових випадків, є діти
Усі новини
здоров'я

Грип 2020: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

здоров'я

Целюліт: як позбутися і чому виникає