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COVID-19: Франция опередила Южную Корею по количеству новых больных

Среда, 18 марта 2020, 05:46
COVID-19: Франция опередила Южную Корею по количеству новых больных

Всего в мире зарегистрировали 198 004 случая заражения коронавирусом, вылечились 81 947 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Умерли от вызванных вирусом осложнений 7948 человека.

За сутки (с 16 до 17 марта) больше всего новых случаев зафиксировали в Италии – 3526. Там же умерли 345 человек вылечились – 192.

В Испании за это время подтвердили 1806 новых больных, констатировали 191 летальный случай и 498 человек, которые преодолели болезнь.

В Германии обнаружили 1985 инфицированных, умерли 7 человек.

Соединенные Штаты отчитываются о 1789 случаях заражения и 26 смертях за сутки.

В Иране зараженных стало больше на 1178 человек.

Во Франции количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 выросло на 1031.

В Голландии вирус подтвердился у 294 человек.

В Польше зафиксировали 61 случаев, 1 человек умер.

В Южной Корее – 84 новых случая, тогда как 270 человек вылечились.

В Китае за этот период насчитали 25 случаев инфицирования. Еще 888 человек преодолели коронавирус, 13 стали его жертвами.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

За минувшие сутки COVID-19 зарегистрировали в Черногории, Барбадос, Гамбии

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Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля

Николай Донев, УП, исправлено

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Темы: коронавирусэпидемияФранцияЕвропаСША
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