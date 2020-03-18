Пандемии COVID-19: Франция обогнала Северную Корею по количеству больных

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Среда, 18 марта 2020, 06:46

Всего в мире зарегистрировали 198 004 случая заражения коронавирусом, вылечились 81 947 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Умерли от вызванных вирусом осложнений 7948 человека.

За минувшие сутки больше новых случаев зафиксировали в Италии - 3526. Там же умерли 345 человек вылечились - 192.

В Испании за это время подтвердили 1806 новых больных, констатировали 191 летальных случая и 498 человек, которые преодолели болезнь.

В Германии обнаружили 1985 инфицированных, умерли 7 человек.

В Польше зафиксировали 61 случаев, 1 человек умерли.

Соединенные Штаты отчитываются о 1789 случай заражения и 26 смерти в сутки.

В Голландии вирус подтвердился у 294 человек.

В то же время, в Китае за этот период насчитали 25 случаев инфицирования. Еще 888 человека преодолели коронавирус, 13 стали жертвами.

Также 270 человек вылечились в Южной Корее.

В Иране зараженных увеличилось на 1178 человек.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

За минувшие сутки COVID-19 зарегистрировали в Черногории, Барбадос, Гамбии

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Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля

Николай Донев, УП
Темы: коронавирус


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