Пандемии COVID-19: Франция обогнала Северную Корею по количеству больных
Всего в мире зарегистрировали 198 004 случая заражения коронавирусом, вылечились 81 947 человека.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Умерли от вызванных вирусом осложнений 7948 человека.
За минувшие сутки больше новых случаев зафиксировали в Италии - 3526. Там же умерли 345 человек вылечились - 192.
В Испании за это время подтвердили 1806 новых больных, констатировали 191 летальных случая и 498 человек, которые преодолели болезнь.
В Германии обнаружили 1985 инфицированных, умерли 7 человек.
В Польше зафиксировали 61 случаев, 1 человек умерли.
Соединенные Штаты отчитываются о 1789 случай заражения и 26 смерти в сутки.
В Голландии вирус подтвердился у 294 человек.
В то же время, в Китае за этот период насчитали 25 случаев инфицирования. Еще 888 человека преодолели коронавирус, 13 стали жертвами.
Также 270 человек вылечились в Южной Корее.
В Иране зараженных увеличилось на 1178 человек.
Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)
За минувшие сутки COVID-19 зарегистрировали в Черногории, Барбадос, Гамбии
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Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля