Україна готується евакуювати з-за кордону майже 35,5 тисяч громадян.

Джерело: глава Мінінфраструктури Владислав Криклій в ході засідання уряду 18 березня

Пряма мова Криклія: "Йдеться про евакуацію 35 479 громадян 175 рейсами".

Деталі: Відповідну пропозицію Мінінфраструктури внесено пунктом у протокол засідання уряду, зазначив глава КМУ Денис Шмигаль.

Пряма мова Шмигаля: "Пропозицію буде опрацьовано протягом одного дня з винесенням на розгляд Кабміну, ймовірно, позачергово".

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