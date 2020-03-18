Україна готується евакуювати з-за кордону майже 35,5 тисяч громадян

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Середа, 18 березня 2020, 12:58

Україна готується евакуювати з-за кордону майже 35,5 тисяч громадян.

Джерело: глава Мінінфраструктури Владислав Криклій в ході засідання уряду 18 березня 

Пряма мова Криклія: "Йдеться про евакуацію 35 479 громадян 175 рейсами". 

Деталі: Відповідну пропозицію Мінінфраструктури внесено пунктом у протокол засідання уряду, зазначив глава КМУ Денис Шмигаль.

Пряма мова Шмигаля: "Пропозицію буде опрацьовано протягом одного дня з винесенням на розгляд Кабміну, ймовірно, позачергово".

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Нагадаємо,

Українська правда
Теми: коронавірус карантин Мінінфраструктури Кабінет міністрів


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