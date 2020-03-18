Україна готується евакуювати з-за кордону майже 35,5 тисяч громадян
Середа, 18 березня 2020, 11:58
Україна готується евакуювати з-за кордону майже 35,5 тисяч громадян.
Джерело: глава Мінінфраструктури Владислав Криклій в ході засідання уряду 18 березня
Пряма мова Криклія: "Йдеться про евакуацію 35 479 громадян 175 рейсами".
Деталі: Відповідну пропозицію Мінінфраструктури внесено пунктом у протокол засідання уряду, зазначив глава КМУ Денис Шмигаль.
Пряма мова Шмигаля: "Пропозицію буде опрацьовано протягом одного дня з винесенням на розгляд Кабміну, ймовірно, позачергово".
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Нагадаємо,
- З 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек.
- Україна повністю обмежила пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. Для іноземців кордон закрито на два тижні, міжміське автобусне і залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- В ніч на 17 березня до України переправили близько 3,4 тисячі українців, які застрягли у Польщі. За інформацією посольства України у Польщі, загалом евакуації очікують майже 2 тисячі громадян України.
- Загалом за минулу добу з-за кордону повернулися вже понад 50 тисяч українців.
Українська правда