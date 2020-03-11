Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

За час поширення коронавірусу станом на 11 березня в світі зареєстровано 118 745 випадків інфікування, вилікувано 65 740 осіб, від ускладнень померли 4284 особи.

Через темпи розповсюдження захворювання Всесвітня організація охорони здоров'я вже оголосила пандемію, а країни Європи одна за одною вводять обмежувальні заходи.

Після першого спалаху в Китаї настала черга європейської Італії, яка зараз найбільше в Європі потерпає від коронавірусу.

Для України ця держава далеко не чужа. Лише за офіційною статистикою в Італії проживає близько 250 тис. українців. А якщо брати неофіційні дані, то ця цифра може коливатися від 500 тис. до мільйона.

Саме в Італії введений широкомасштабний карантин, сусідні з нею країни закривають кордони.

Загалом близько 20 європейських держав вводять ті чи інші обмеження: скасовують авіарейси, забороняють в'їзд іноземців, організовують санітарний контроль та вводять штрафи за поширення паніки.

Єврокомісія планує створити фонд на 25 мільярдів євро через коронавірус, а канцлер Ангела Меркель навіть заявила, що до 70% населення Німеччини, ймовірно, буде інфіковано.

І хоча серед країн сусідів не зафіксовано летальних випадків через коронавірус, і в самій Україні поки офіційно підтверджений лише один випадок захворювання, на тлі таких тривожних новин ввести карантин вирішила й українська влада.

У середу прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про таке рішення під час засідання Кабінету міністрів.

Судячи з реакції місцевих органів влади, новина для багатьох стала несподіванкою.

Разом із карантином українці отримали купу обмежень на найближчі три тижні.

"Українська правда" відповідає на запитання, що таке карантин та що нас всіх чекає найближчими тижнями.

Що таке карантин?

Медико-санітарні правила ВООЗ кажуть, що карантин – це відокремлення заражених людей та об'єктів або таких, щодо яких є підозра у зараженні. Мета – попередити можливе розповсюдження інфекції.

За українським законом карантин – це заходи, що мають на меті запобігти поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Ініціює ці заходи Міністерство охорони здоров'я, а запроваджує або скасовує – Кабінет міністрів.

Уряд негайно повідомляє населенню про своє рішення, в якому мають бути вказані обставини, що призвели до карантину, його межі, необхідні заходи, виконавці цих заходів і терміни проведення.

Реклама:

Аргументація нинішнього рішення доволі стисла: "з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій".

Чітких термінів закон не передбачає. Йдеться лише про те, що це має бути період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху хвороби.

На час карантину можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ і організацій.

Згідно із законом, залишити територію карантину не так і просто. Той, хто вирішить виїхати, має протягом інкубаційного періоду побути в обсервації під медичним наглядом і пройти необхідні обстеження. Лише після цього можна отримати довідку, що дає право на виїзд за межі карантину.

Чи буде ця вимога застосовуватись на практиці, наразі невідомо. У владі поки не говорили про плани не випускати громадян за кордон.

"Говорити про це можна буде, якщо такі обмеження прийме уряд", – сказав "Українській правді" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Організацією та контролем карантину має опікуватись місцева влада. Зокрема, вона має право:

залучати організації будь-якої форми власності до карантинних заходів;

використовувати необхідні транспортні засоби, будівлі, споруди, обладнання, інше майно організацій будь-якої форми власності, із відшкодуванням його вартості або витрат;

установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;

запроваджувати більш жорсткі вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, режиму обробки та якості питної води;

встановлювати особливий порядок необхідних заходів: профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших;

створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні пункти, для роботи в яких можуть залучати військових, працівників і обладнання підприємств будь-якої форми власності, органів виконавчої влади, що працюють у сферах оборони та військового будівництва, охорони громадського порядку.

Також місцева влада має створювати спеціалізовані лікарні, ізолятори й обсерватори, використовуючи для цього приміщення закладів охорони здоров'я, оздоровчих, навчальних закладів.

У ці спецлікарні будуть госпіталізовувати хворих та людей із симптомами. Ті, хто, перебуваючи на території карантину, мали достовірно встановлені контакти з хворими, також підлягають госпіталізації в ізолятор.

Про які обмеження оголосив Кабмін

На період з 12 березня по 3 квітня Кабінет міністрів заборонив:

відвідування учнями навчальних закладів;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб. Окрім заходів, які забезпечують роботу держвлади та місцевого самоврядування;

експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення (до 1 червня). Йдеться про спеціальні захисні костюми, рукавички, медичні маски, окуляри, респіратори.

За інформацією ексгенпрокурора Луценка, до цієї заборони за останні три місяці з України вивезли 983,5 тонн медичних масок з фільтром та без.

розглядається можливість закриття авіасполучення з деякими країнами (з якими саме, поки не уточнюється) і закриття більшої частини КПП на кордонах – із 219 пропонується залишити 49.

МАУ вже призупинила рейси до Венеції. Пасажири зможуть покинути територію Італії на регулярних рейсах з Риму та Мілану, які переважно виконуватимуться для того, щоб вивезти українців.

Компанія також відкоригувала розклад польотів до Ізраїлю, Туреччини, Великої Британії. Відбудуться зміни і в програмі внутрішніх перельотів. Будуть повністю скасовані рейси між Києвом і Херсоном, Чернівцями, Івано-Франківськом і Запоріжжям.

Реклама:

З 5 березня авіаперевізник SkyUp на півроку зупинив рейси до італійського Турина. А з 12 березня скорочується кількість рейсів до Тель-Авіва. На деяких італійських напрямках із Києва та Львова відкладається старт польотів, що мав відбутися наприкінці березня.

У компанії повідомляють, що квитки на скасовані рейси можна безкоштовно обміняти на інші дати або отримати повне відшкодування вартості.

Обов'язок втілити рішення уряду у життя покладається на профільні міністерства і місцеву владу. Крім того, вони мають щоденно інформувати Мінздрав і Кабмін про ситуацію.

Що вирішили в Києві

Призупинити стаціонарне навчання у всіх освітніх закладах і організувати навчання з використанням можливостей дистанційної освіти через інтернет;

ВНЗ мають заборонити проведення масових заходів у гуртожитках і передбачити приміщення для ізоляції студентів з ознаками захворювання на грип та ГРВІ та інформувати про такі випадки заклади охорони здоров'я;

обмежити проведення спортивних заходів на території Києва;

призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв;

обмежити проведення масових заходів за участю більше 60 осіб.

До участі в заходах менше 60 людей допускати лише осіб, які пройшли термометрію. В місцях проведення таких подій посилити дезінфекцію, підтримувати температурну норму та проводити наскрізне провітрювання;

Призупинити роботу розважальних центрів та роботу розважальних зон у шопінг-молах, не допускати до роботи працівників з ознаками інфекційного захворювання, проводити обробку антисептичними засобами приміщення, встановити вхідний санітарний контроль.

Засідання Верховної Ради, уряду та Київради скасовані не будуть, адже згідно з рішенням Кабміну карантин не стосуватиметься "заходів державної необхідності".

Загроза поширення коронавірусу серед українських депутатів виникла ще до карантину. Наприкінці лютого нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин зустрівся з французьким колегою Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і згодом потрапив до реанімації.

Після повернення з Франції Волошин був присутній на засіданнях Верховної Ради.

Сам депутат стверджує, що за результатами тестів він "абсолютно здоровий", але поки перебуватиме вдома.

У КМДА також вирішили звернутись до МОЗу і Мінсоцполітики щодо можливості оформлення листків непрацездатності на 14 днів без відвідування закладу охорони здоров'я особам, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу.

Як відреагували інші міста й області?

Харків. Місцева влада Харкова вирішила підкоритись рішенню уряду не в повному обсязі. У місті закривають театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах. Спортивні заходи перенесуть, а неспортивні обмежать до 60 учасників, як і в столиці.

Водночас на школи і дитсадки карантин не поширили. Міський голова Геннадій Кернес пояснює це так:

"Причина перша – за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ у школах. Причина друга – куди батькам діти своїх дітей на час тритижневого карантину, зовсім незрозуміло, і для багатьох з них цей час стає важким випробуванням".

Потримати дитину вдома можна буде, написавши заяву на ім'я керівника навчального закладу.

Деякі обмеження для учнів все ж будуть. Середні і старші класи не ходитимуть з кабінету в кабінет. Вранці у дітей буде медогляд. У школах введуть додаткову дезінфекцію.

Одеса. Усі школи та позашкільні навчальні заклади Одеси з 12 березня йдуть на карантин. Але місцеві педагоги будуть публікувати на сайті міськради відеоуроки з основних предметів для всіх паралелей з 2-го по 11-й клас.

Дитсадочки у місті поки не закривають, однак батькам рекомендують за можливості не приводити туди дітей. Вранці у садочках оглядатимуть дітей, а у приміщеннях посилять режим санітарно-епідеміологічної обробки.

Також скасовують усі масові заходи, кількість учасників яких перевищує 200 осіб.

Реклама:

Львів. Такі ж обмеження по кількості осіб – у Львові. Там на карантин йдуть усі навчальні заклади, а роботодавцям рекомендують організувати дистанційну роботу працівників, які мають неповнолітніх дітей.

Також у місті планують не пускати на роботу людей з ознаками гострого респіраторного захворювання, заборонити закордонні відрядження місцевих чиновників, перенести групові дитячі та молодіжні поїздки за межі країни. Людям похилого віку та з інвалідністю мають забезпечити доставку їжі та ліків.

Дніпро. У міській раді Дніпра про свої плани поки не повідомили. Однак її очільник Борис Філатов уже назвав рішення Кабміну – "своєчасним і правильним":

"В принципі, місцеве самоврядування давно било в дзвони, що це необхідно робити. Окремо я би попросив деяких ура-патріотів і обурених громадян не страждати роздвоєнням особистості. Тобто одночасно кричати, що влада "злочинно не діє" і тут же звинувачувати "режим" у тому, що "вони ввели карантин, щоб обмежити наші права на політичну боротьбу і заборонити мітинги і пікети".

Про закриття усіх навчальних закладів (садочки, школи та ПТУ) повідомили: Житомир, Полтава, Кропивницький, Хмельницький, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород,

Вінниця йде на карантин у школах, але без закриття дитсадочків.

Чернівці вдались до таких заходів ще 5 березня. Там також порадили утримуватись від проведення масових заходів, пообіцяли дезінфікувати місця масового скупчення людей (громадський транспорт, вокзали, ринки, супермаркети) і пояснювати, як протидіяти поширенню віруса.

12 березня мають ухвалити своє рішення у Миколаївській області, Сумах, Рівному, Черкасах, Херсоні.

Однак в Херсонській ОДА вже рекомендують ввести в регіоні карантин у всіх закладах освіти, крім садочків, припинити роботу позашкільних закладів освіти, ввести карантин у соцзакладах із людьми похилого віку, які входять до групи з підвищеним ризиком захворюваності.

Обмеження для масових заходів – 200 осіб. Розглядають питання скорочення рейсів з аеропорту "Херсон", які прилітають з-за кордону.

Які заходи та події вже скасували?

Враховуючи умови карантину, під заборону та обмеження підпадають більшість концертів, фестивалів, вистав у театрах та великі форуми.

Зокрема, організатори перенесли на осінь iForum, Dnipro Economic Forum. 16-а Annual Ukraine Investor Conference також перенесла захід, раніше анонсований на 19-20 березня 2020 року в Києві, попередньо на осінь.

Натомість представники опитаних УП великих приватних концертних майданчиків поки що не оголошують про скасування концертів, посилаючись на те, що рішення будуть прийняті "найближчими днями".

Вже точно відомо, що однією з "жертв" карантину стала Гуморина в Одесі, закривається виставка Ukraine WOW, переносяться вистави у державних театрах.

Реклама:

Зокрема, про скасування чи перенос оголосили столичний театр імені Франка, Київська і Львівська опери.

Однак більшість театрів поки чекають окремого роз'яснення від Міністерства культури.

Ситуація з показами фільмів у кінотеатрах поки теж неоднозначна. Зокрема, опитані УП представники столичних кіномереж поки не готові оголошувати про зміну розкладів чи скасування сеансів, очікуючи на рішення свого керівництва.

Спортивні заходи також потрапили під карантин. Наприклад, вже оголошено про перенесення квітневого напівмарафону в Києві.

Втім для організаторів спортивних подій передбачена можливість проводити заходи без участі глядачів (уболівальників). Федерації думають.

***

Мета карантину – захистити країну від нового вірусу, який продовжує поширюватись світом. Тож, за законом, його терміни мають цій меті відповідати.

Але прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що до літа епідемія піде на спад. Поки карантин оголошений до 3 квітня.

Та влада застерігає і від "побічного ефекту" хвороби – дезінформації та, як наслідку, паніки серед населення.