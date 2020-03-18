Украина готовится эвакуировать из-за границы почти 35,5 тысяч граждан

1746 просмотров
Среда, 18 марта 2020, 12:58

Украина готовится эвакуировать из-за рубежа почти 35,5 тысяч граждан.

Источник: глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания правительства 18 марта

Прямая речь Криклия: "Речь идет об эвакуации 35 479 граждан 175 рейсами".

Детали: Соответствующее предложение Мининфраструктуры внесено пунктом в протокол заседания правительства, сообщил глава  КМУ Денис Шмыгаль.

Прямая речь Шмыгаля: "Предложение будет обработано в течение одного дня с вынесением на рассмотрение Кабмина, вероятно, внеочередном".

Читайте также: 

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине 

Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за границы в эпоху коронавируса. LIVE

Напомним, 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Для иностранцев  граница закрыта на две недели, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено. 

  • В ночь на 17 марта в Украину переправили около 3,4 тысячи украинцев, которые застряли в Польше. По информации посольства Украины в Польше, всего эвакуации ожидают почти 2000 граждан Украины.

  • Всего за минувшие сутки из-за границы вернулись уже более 50 тыс. украинцев.

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин Мининфраструктуры Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Швейцарии прогнозируют коллапс в больницах через 10 дней, если вирус продолжит распространяться 18 марта 2020, 13:10
Кабмин создаст стабилизационный фонд Украины по поводу коронавируса 18 марта 2020, 12:56
В Винницкой области 2 новых подозрения на коронавирус 18 марта 2020, 12:50
Все новости
Главные новости
В Киевской области и Киеве – режим чрезвычайной ситуации
Зеленский подписал закон о наказании за нарушение правил карантина
"Слуги народа" о встрече с Ермаком: кричал и переходил на личности
В Черновцах рассказали, как чувствуют себя инфицированные коронавирусом дети
Все новости
тест

Опровергаем мифы относительно препаратов и профилактики коронавируса

здоровье

Коронавирус и беременность: что нужно знать женщинам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!