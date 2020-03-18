Украина готовится эвакуировать из-за границы почти 35,5 тысяч граждан
Украина готовится эвакуировать из-за рубежа почти 35,5 тысяч граждан.
Источник: глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания правительства 18 марта
Прямая речь Криклия: "Речь идет об эвакуации 35 479 граждан 175 рейсами".
Детали: Соответствующее предложение Мининфраструктуры внесено пунктом в протокол заседания правительства, сообщил глава КМУ Денис Шмыгаль.
Прямая речь Шмыгаля: "Предложение будет обработано в течение одного дня с вынесением на рассмотрение Кабмина, вероятно, внеочередном".
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Напомним,
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С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Для иностранцев граница закрыта на две недели, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
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В ночь на 17 марта в Украину переправили около 3,4 тысячи украинцев, которые застряли в Польше. По информации посольства Украины в Польше, всего эвакуации ожидают почти 2000 граждан Украины.
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Всего за минувшие сутки из-за границы вернулись уже более 50 тыс. украинцев.