У КСУ оскаржують запуск реформи прокуратури

До Конституційного суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".

Джерело: відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу

Деталі: Подання надійшло 18 березня.

Нардепи обстоюють позицію, що ухвалення цього закону "обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу прокурорів".

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