Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У КСУ оскаржують запуск реформи прокуратури

Середа, 18 березня 2020, 18:16
У КСУ оскаржують запуск реформи прокуратури

До Конституційного суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".

Джерело: відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу

Деталі: Подання надійшло 18 березня.

Нардепи обстоюють позицію, що ухвалення цього закону "обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу прокурорів".

Знати більше: Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту?

Передісторія:

  • 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
  • У проекті закону йшлося про ліквідацію військової прокуратури, зменшення штату прокуратури, призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
  • 19 вересня Рада прийняла закон у другому читанні. "За" проголосували 259 депутатів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс генпрокурораКонституціяКСВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
Підпільний "ЦНАП" у Києві друкував фальшиві документи і водійські права
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: