У КСУ оскаржують запуск реформи прокуратури

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Середа, 18 березня 2020, 19:16

До Конституційного суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".

Джерело: відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу

Деталі: Подання надійшло 18 березня.

Нардепи обстоюють позицію, що ухвалення цього закону "обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу прокурорів".

Знати більше: Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту?

Передісторія:

  • 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
  • У проекті закону йшлося про ліквідацію військової прокуратури, зменшення штату прокуратури, призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
  • 19 вересня Рада прийняла закон у другому читанні. "За" проголосували 259 депутатів.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора Конституція КС Верховна Рада


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