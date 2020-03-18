У КСУ оскаржують запуск реформи прокуратури
До Конституційного суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
Джерело: відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу
Деталі: Подання надійшло 18 березня.
Нардепи обстоюють позицію, що ухвалення цього закону "обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу прокурорів".
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Передісторія:
- 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
- У проекті закону йшлося про ліквідацію військової прокуратури, зменшення штату прокуратури, призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
- 19 вересня Рада прийняла закон у другому читанні. "За" проголосували 259 депутатів.