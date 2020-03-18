У КСУ оскаржують запуск реформи прокуратури
Середа, 18 березня 2020, 18:16
До Конституційного суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
Джерело: відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу
Деталі: Подання надійшло 18 березня.
Нардепи обстоюють позицію, що ухвалення цього закону "обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу прокурорів".
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Передісторія:
- 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
- У проекті закону йшлося про ліквідацію військової прокуратури, зменшення штату прокуратури, призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
- 19 вересня Рада прийняла закон у другому читанні. "За" проголосували 259 депутатів.
Українська правда