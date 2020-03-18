В КСУ оспаривают запуск реформы прокуратуры

В Конституционный суд Украины поступило представление 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Источник: отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга

Детали: Представление поступило 18 марта.

Нардепы отстаивают позицию, что принятие этого закона "обусловило сужение содержания и объема существующих прав граждан, ввело дуализм правовых основ организации и деятельности прокуратуры Украины, статуса прокуроров".

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