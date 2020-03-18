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В КСУ оспаривают запуск реформы прокуратуры

Среда, 18 марта 2020, 18:16
В КСУ оспаривают запуск реформы прокуратуры

В Конституционный суд Украины поступило представление 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Источник: отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга

Детали: Представление поступило 18 марта.

Нардепы отстаивают позицию, что принятие этого закона "обусловило сужение содержания и объема существующих прав граждан, ввело дуализм правовых основ организации и деятельности прокуратуры Украины, статуса прокуроров".

Знать больше: Реформа прокуратуры: что прячется за статьями президентского законопроекта?

Предыстория:

  • 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
  • В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.
  • 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораКонституцияКСВерховная Рада
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