В КСУ оспаривают запуск реформы прокуратуры
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Среда, 18 марта 2020, 19:16
В Конституционный суд Украины поступило представление 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
Источник: отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга
Детали: Представление поступило 18 марта.
Нардепы отстаивают позицию, что принятие этого закона "обусловило сужение содержания и объема существующих прав граждан, ввело дуализм правовых основ организации и деятельности прокуратуры Украины, статуса прокуроров".
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Предыстория:
- 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
- В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.
- 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.
Украинская правда
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