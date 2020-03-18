Зеленський розповів, як у Раді голосувала картка нардепа із коронавірусом

Президент Володимир Зеленський заявив, що колеги хворого на коронавірус нардепа Сергія Шахова кнопкодавили замість нього у Верховній Раді, поки його самого там не було.

Джерело: відеозвернення президента до українців

Пряма мова: "На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора у системі Рада була зареєстрована його персональна картка для голосуваня. Його колеги кнопкодавили, на жаль. Та на щастя, депутата Шахова не було у залі засідань Верховної Ради".

Нагадаємо: У середу стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.

В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.

Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.

У зв'язку з цим у Верховній Раді перевірять спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.