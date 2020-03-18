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Зеленский рассказал, как в Раде голосовала карточка нардепа с коронавирусом

Среда, 18 марта 2020, 19:27
Зеленский рассказал, как в Раде голосовала карточка нардепа с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский заявил, что коллеги больного коронавирусом нардепа Сергея Шахова кнопкодавили вместо него в Верховной Раде, пока самого его там не было.

Источник: видеообращение президента к украинцам

Прямая речь: "К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады".

Напомним: В среду стало известно, что у народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседания экологического комитета.

Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.

В связи с этим в Верховной Раде проверят спикера Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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