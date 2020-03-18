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Зеленський: Встановлено всіх, хто контактував з хворим на Covid-19 нардепом

Середа, 18 березня 2020, 19:44
Зеленський: Встановлено всіх, хто контактував з хворим на Covid-19 нардепом

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто контактував із хворим на коронавірус народним депутатом Сергієм Шаховим, установлені і будуть протестовані.

Джерело: відеозвернення президента до українців

Пряма мова: "Встановлено повний список осіб, з якими він (Шахов - УП) контактував останнім часом. Усі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус".

Нагадаємо: У середу стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.

В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.

Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.

У зв'язку з цим у Верховній Раді перевірять спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадакоронавірусЗеленськийCovid-2019
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