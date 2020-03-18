Зеленский: Установлены все, кто контактировал с больным Covid-19 нардепом

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Среда, 18 марта 2020, 20:44

Президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто контактировал с больным коронавирусом народным депутатом Сергеем Шаховым, установлены и будут протестированы.

Источник: видеообращение президента к украинцам

Прямая речь: "Установлен полный список лиц, с которыми он (Шахов - УП) контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус".

Напомним: В среду стало известно, что у народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседания экологического комитета.

Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.

В связи с этим в Верховной Раде проверят спикера Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Верховная Рада коронавирус Зеленский Covid-2019


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