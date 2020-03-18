У Києві з’явився новий пацієнт з підозрою на коронавірус

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Середа, 18 березня 2020, 22:22

У столиці України перевіряють тести пацієнта, у якого підозрюють Covid-19. Це може бути вже третій випадок у місті.

Джерело: заява мера Києва Віталія Кличка в ефірі "Українського радіо", яку передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Є підозри, одна людина зробила тести у приватній клініці, і зараз ці тести ще раз додатково відправлені в лабораторію. Тільки після 24 годин ми зможемо чітко сказати, чи людина інфікована, чи ні".

Деталі: Міський голова пояснив, що зараз багато приватних клінік роблять тести, але київська влада спирається виключно на висновки фахівців і лабораторії, які сертифіковані. Саме така лабораторія і перевіряє аналізи хворого.

Нагадаємо: 16 березня у Києві виявили перші 2 випадки захворювання на коронавірус.

Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Другий випадок - це жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції.

Теми: коронавірус Київ


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