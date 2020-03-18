В Киеве появился новый пациент с подозрением коронавируса

8884 просмотра
Среда, 18 марта 2020, 22:22

В столице Украины проверяют тесты пациента, у которого подозревают Covid-19. Это может быть уже третий случай в городе.

Источник: заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире "Украинского радио", которое передает "Укринформ"

Прямая речь: "Есть подозрение, один человек сделал тесты в частной клинике, и сейчас эти тесты еще раз дополнительно отправлены в лабораторию. Только после 24 часов мы сможем четко сказать, человек инфицирован или нет".

Детали: Мэр пояснил, что сейчас много частных клиник делают тесты, но киевская власть опирается исключительно на выводы специалистов и лаборатории, которые сертифицированы. Именно такая лаборатория и проверяет анализы больного.

Напомним: 16 марта в Киеве обнаружили первые 2 случая заболевания коронавирусом.

Один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Второй случай - это женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции.

Темы: коронавирус Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине два новых случая заражения COVID-19 18 марта 2020, 22:26
Новости 18 марта: коронавирус у нардепа, чрезвычайная ситуация в Киевской области 18 марта 2020, 21:52
Билл Гейтс считает, что остановка коронавируса продлится до 10 недель 18 марта 2020, 21:50
Все новости
Главные новости
В Украине два новых случая заражения COVID-19
В апреле начнут выплачивать по тысяче гривен людям с низкой пенсией
Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме реального времени
СМИ опубликовали декларацию "слуг", которые хотят создать свою "платформу"
Все новости
исследование

Коронавирус может жить в воздухе несколько часов, на поверхностях – несколько дней

тест

Опровергаем мифы относительно препаратов и профилактики коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!