В Киеве появился новый пациент с подозрением коронавируса

В столице Украины проверяют тесты пациента, у которого подозревают Covid-19. Это может быть уже третий случай в городе.

Источник: заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире "Украинского радио", которое передает "Укринформ"

Прямая речь: "Есть подозрение, один человек сделал тесты в частной клинике, и сейчас эти тесты еще раз дополнительно отправлены в лабораторию. Только после 24 часов мы сможем четко сказать, человек инфицирован или нет".

Детали: Мэр пояснил, что сейчас много частных клиник делают тесты, но киевская власть опирается исключительно на выводы специалистов и лаборатории, которые сертифицированы. Именно такая лаборатория и проверяет анализы больного.

Напомним: 16 марта в Киеве обнаружили первые 2 случая заболевания коронавирусом.

Один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Второй случай - это женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции.