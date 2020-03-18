Нардеп із коронавірусом відповів на закид Зеленського
Народний депутат Сергій Шахов, у якого в середу виявилася хвороба Covid-19, звернувся до президента Володимира Зеленського і заявив, що замість нього у Верховній раді ніхто не голосував.
Джерело: пост Шахова у Facebook
Пряма мова: "Шановний пане Президенте! У відповідь на Ваше відеозвернення повідомляю Вам, що 17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу. Ні я, ні, тим паче, мої колеги замість мене не голосували".
Деталі: У якості доказу депутат виклав скрін-шот з сайту Ради, на якому видно, що 17 березня він у парламенті не був зареєстрований.
У тому, що сталося, Шахов звинуватив команду Зеленського, яка "досі не розібралася і дезінформує" президента.
Передісторія:
- 18 березня у своєму відеозверненні до українців Зеленський заявив, що колеги хворого на коронавірус нардепа Сергія Шахова кнопкодавили замість нього у Верховній Раді, поки його самого там не було.
- У середу стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
- В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.
- Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.