Нардеп із коронавірусом відповів на закид Зеленського

Народний депутат Сергій Шахов, у якого в середу виявилася хвороба Covid-19, звернувся до президента Володимира Зеленського і заявив, що замість нього у Верховній раді ніхто не голосував.

Джерело: пост Шахова у Facebook

Пряма мова: "Шановний пане Президенте! У відповідь на Ваше відеозвернення повідомляю Вам, що 17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу. Ні я, ні, тим паче, мої колеги замість мене не голосували".

Деталі: У якості доказу депутат виклав скрін-шот з сайту Ради, на якому видно, що 17 березня він у парламенті не був зареєстрований.

У тому, що сталося, Шахов звинуватив команду Зеленського, яка "досі не розібралася і дезінформує" президента.

Передісторія: