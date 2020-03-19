Нардеп с коронавирусом ответил на упрек Зеленского

Народный депутат Сергей Шахов, у которого в среду обнаружилась болезнь Covid-19, обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что вместо него в Верховной Раде никто не голосовал.

Источник: пост Шахова в Facebook

Прямая речь: "Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали".

Детали: В качестве доказательства депутат выложил скрин-шот с сайта Рады, на котором видно, что 17 марта он в парламенте не регистрировался.

В том, что произошло, Шахов обвинил команду Зеленского, которая "до сих пор не разобралась и дезинформирует" президента.

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