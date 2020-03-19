Нардеп с коронавирусом ответил на упрек Зеленского

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Четверг, 19 марта 2020, 00:20

Народный депутат Сергей Шахов, у которого в среду обнаружилась болезнь Covid-19, обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что вместо него в Верховной Раде никто не голосовал.

Источник: пост Шахова в Facebook

Прямая речь: "Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали".

Детали: В качестве доказательства депутат выложил скрин-шот с сайта Рады, на котором видно, что 17 марта он в парламенте не регистрировался.

 

В том, что произошло, Шахов обвинил команду Зеленского, которая "до сих пор не разобралась и дезинформирует" президента.

Предыстория:

  • 18 марта в своем видеообращении к украинцам Зеленский заявил, что коллеги больного коронавирусом нардепа Сергея Шахова кнопкодавили вместо него в Верховной Раде, пока его самого там не было.
  • В среду стало известно, что у народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседания экологического комитета.
  • Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.

Темы: коронавирус Зеленский Верховная Рада


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