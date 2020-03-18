Нардеп с коронавирусом ответил на упрек Зеленского
Народный депутат Сергей Шахов, у которого в среду обнаружилась болезнь Covid-19, обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что вместо него в Верховной Раде никто не голосовал.
Источник: пост Шахова в Facebook
Прямая речь: "Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали".
Детали: В качестве доказательства депутат выложил скрин-шот с сайта Рады, на котором видно, что 17 марта он в парламенте не регистрировался.
В том, что произошло, Шахов обвинил команду Зеленского, которая "до сих пор не разобралась и дезинформирует" президента.
Предыстория:
- 18 марта в своем видеообращении к украинцам Зеленский заявил, что коллеги больного коронавирусом нардепа Сергея Шахова кнопкодавили вместо него в Верховной Раде, пока его самого там не было.
- В среду стало известно, что у народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседания экологического комитета.
- Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.