Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На каналі "Рада" готуватимуть учнів до ЗНО – Зеленський

Четвер, 19 березня 2020, 00:31
На каналі Рада готуватимуть учнів до ЗНО – Зеленський

Під час карантину, у рамках підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, на парламентському телеканалі "Рада" та на YouTube Міністерства освіти відбуватимуться щоденні трансляцій онлайн-уроків.

Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Від учора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. З восьмої до дев’ятої ранку, а також з 18-ї до 21-ї їх можна переглянути на телеканалі "Рада", а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України".

Деталі: Також президент розповів, що на наступний тиждень запланований запуск централізованої системи онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів 5-11 класів. 

Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Нагадаємо:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Освітні заклади також пішли на тритижневий карантин. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийосвітакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: