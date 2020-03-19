На каналі "Рада" готуватимуть учнів до ЗНО – Зеленський

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Четвер, 19 березня 2020, 01:31

Під час карантину, у рамках підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, на парламентському телеканалі "Рада" та на YouTube Міністерства освіти відбуватимуться щоденні трансляцій онлайн-уроків.

Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Від учора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. З восьмої до дев’ятої ранку, а також з 18-ї до 21-ї їх можна переглянути на телеканалі "Рада", а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України".

Деталі: Також президент розповів, що на наступний тиждень запланований запуск централізованої системи онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів 5-11 класів. 

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Нагадаємо:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Освітні заклади також пішли на тритижневий карантин. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Зеленський освіта карантин


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