На канале "Рада" будут готовить учеников к ВНО – Зеленский

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Четверг, 19 марта 2020, 01:31

Во время карантина, в рамках подготовки учеников к внешнему независимому оцениванию, на парламентском телеканале "Рада" и на YouTube Министерства образования будут роходить ежедневные трансляций онлайн-уроков.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Со вчерашнего для подготовки учащихся к ВНО запущен ежедневные трансляции онлайн-уроков. С восьми до девяти утра, а также с 18 до 21 их можно посмотреть на телеканале "Рада", а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины".

Детали: Также президент рассказал, что на следующей неделе запланирован запуск централизованной системы онлайн-уроков дистанционного обучения для учащихся 5-11 классов.

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Напомним:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • Образовательные учреждения также пошли на трехнедельный карантин.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Зеленский образование карантин


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