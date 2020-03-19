На канале "Рада" будут готовить учеников к ВНО – Зеленский
Во время карантина, в рамках подготовки учеников к внешнему независимому оцениванию, на парламентском телеканале "Рада" и на YouTube Министерства образования будут роходить ежедневные трансляций онлайн-уроков.
Источник: Владимир Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Со вчерашнего для подготовки учащихся к ВНО запущен ежедневные трансляции онлайн-уроков. С восьми до девяти утра, а также с 18 до 21 их можно посмотреть на телеканале "Рада", а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины".
Детали: Также президент рассказал, что на следующей неделе запланирован запуск централизованной системы онлайн-уроков дистанционного обучения для учащихся 5-11 классов.
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Напомним:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- Образовательные учреждения также пошли на трехнедельный карантин.