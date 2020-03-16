Жорсткий карантин: Українські міста закривають усі заклади, крім маркетів і аптек

Місцева влада почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках України, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Джерело: сайти міських адміністрацій

Деталі: Наразі жорсткий карантин від 16 березня запровадили Львів, Одеса, Запоріжжя (тут закривають також усі ринки).

З 17 березня закривають усі заклади, крім продуктових, аптек і заправок у Миколаєві.

Зокрема, закриваються:

кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки та інші культурні і розважальні заклади;

дитячі розважальні центри та клуби, майданчики, у тому числі спортивні, у зоопарках;

фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, спормайданчики та стадіони;

усі магазини, крім продуктових та аптек ;

; торговельно-розважальні центри;

будівельні ринки та інші ( крім продуктових) ;

; ресторани, заклади громадського харчування, серед іншого у готелях, бари, клуби, кафе, дискотеки, паби тощо;

інші заклади та установи (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).

У Чернівцях аптекам та продовольчим магазинам рекомендували тимчасово перейти на цілодобовий режим роботи, а продуктовим супермаркетам забезпечити роботу усіх наявних кас впродовж усього робочого часу для попередження утворення черг та скупчення людей,при вході у торгові зали облаштувати станції гігієни рук. Разом з тим у місті вирішили створити рейдові групи для перевірки дотримання вимог щодо заборони роботи промислових секторів на ринках, супермаркетах, а також розважальних та спортивних центрах.

У всіх населених пунктах по всій території країни введені карантинні заходи, які передбачають скасування масових заходів, закриття навчальних закладів та закладів соціально-культурної сфери тощо.

Що було раніше: 16 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці посилять обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні. Зокрема, максимально обмежать: пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України, проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян, зкриють заклади громадського харчування і торговельні центри, за винятком продуктових та господарських магазинів та аптек.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

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