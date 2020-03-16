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Жорсткий карантин: Українські міста закривають усі заклади, крім маркетів і аптек

Понеділок, 16 березня 2020, 11:56
Жорсткий карантин: Українські міста закривають усі заклади, крім маркетів і аптек

Місцева влада почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках України, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Джерело: сайти міських адміністрацій

Деталі: Наразі жорсткий карантин від 16 березня запровадили Львів, Одеса, Запоріжжя (тут закривають також усі ринки). 

З 17 березня закривають усі заклади, крім продуктових, аптек і заправок у Миколаєві.

Зокрема, закриваються:

  • кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки та інші культурні і розважальні заклади;
  • дитячі розважальні центри та клуби, майданчики, у тому числі спортивні, у зоопарках;
  • фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, спормайданчики та стадіони;
  • усі магазини, крім продуктових та аптек;
  • торговельно-розважальні центри;
  • будівельні ринки та інші (крім продуктових);
  • ресторани, заклади громадського харчування, серед іншого у готелях, бари, клуби, кафе, дискотеки, паби тощо;
  • інші заклади та установи (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).

У Чернівцях аптекам та продовольчим магазинам рекомендували тимчасово перейти на цілодобовий режим роботи, а продуктовим супермаркетам забезпечити роботу усіх наявних кас впродовж усього робочого часу для попередження утворення черг та скупчення людей,при вході у торгові зали облаштувати станції гігієни рук. Разом з тим у місті вирішили створити рейдові групи для перевірки дотримання вимог щодо заборони роботи промислових секторів на ринках, супермаркетах, а також розважальних та  спортивних центрах.  

У всіх населених пунктах по всій території країни введені карантинні заходи, які передбачають скасування масових заходів, закриття навчальних закладів та закладів соціально-культурної сфери тощо.  

Що було раніше: 16 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці посилять обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні. Зокрема, максимально обмежатьпересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України, проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян, зкриють заклади громадського харчування і торговельні центри, за винятком продуктових та господарських магазинів та аптек.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 
  • Із 16 березня у Львові та Одесі закрили усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.
  • Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.
  • Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірускарантинУкраїна
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