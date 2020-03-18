В Україні два нових випадки зараження COVID-19
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України всього отримано 16 позитивних результатів на COVID-19.
Джерело: Центр громадського здоров’я
Деталі: Станом на 22:00 18 березня 16 заражених наразі у областях: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).
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Передісторія:
- В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
- Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.