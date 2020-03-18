В Україні два нових випадки зараження COVID-19

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України всього отримано 16 позитивних результатів на COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Станом на 22:00 18 березня 16 заражених наразі у областях: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).

Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Передісторія: