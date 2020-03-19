В Україні зафіксовано 18 випадків захворювання на коронавірус

В Україні до 18 зросла кількість випадків інфікування новим коронавірусом, нові випадки виявили у Києві та Житомирі.

Джерело: Telegram-канал МОЗ Коронавірус_інфо



Дослівно: "Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.



Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні".

Деталі: Про хворого у Житомирі повідомив мер міста Сергій Сухомлин. За його словами, це 56-річний чоловік, який повернувся з Австрії, стан чоловіка "більш-менш нормальний".

З 18 випадків інфікування новим коронавірусом, які виявили в Україні:

10 випадків у Чернівецькій області (1 летальний, померла 33-річна жінка);

2 випадки у Житомирській області (1 летальний, померла 71-річна жінка);

2 випадки у Київській області (йдеться про нардепа Сергія Шахова та його дружину)

1 випадок у Донецькій області;

3 випадки у Києві.

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