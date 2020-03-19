В Україні зафіксовано 18 випадків захворювання на коронавірус
В Україні до 18 зросла кількість випадків інфікування новим коронавірусом, нові випадки виявили у Києві та Житомирі.
Джерело: пресслужба МОЗ
Дослівно: "Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні".