В Україні зафіксовано 18 випадків захворювання на коронавірус

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Четвер, 19 березня 2020, 16:37

В Україні до 18 зросла кількість випадків інфікування новим коронавірусом, нові випадки виявили у Києві та Житомирі.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні".

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус карантин Україна


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