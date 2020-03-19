Россия собирается забрать своих граждан из Украины

Посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Украине

Детали: По сообщению посольства, в настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан с территории Украины.

Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства.

Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

Напомним: