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Россия собирается забрать своих граждан из Украины

Четверг, 19 марта 2020, 15:59
Россия собирается забрать своих граждан из Украины

Посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Украине

Детали: По сообщению посольства, в настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан с территории Украины.

Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства.

Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

Напомним:

  • По данным российских СМИ, в России обнаружено 199 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Один человек умер.
  • С 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая.
  • Россия и Беларусь приостанавили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта. 
  • В Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом. Два человека умерло

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Темы: Росcиякоронавирус
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