Допоможи бабусі й дідусеві!: українців закликають не бути байдужими
Національний банк закликає українців допомогти людям похилого віку, які перебувають у зоні ризику при зараженні коронавірусом, мінімізувати контакти з іншими людьми.
Джерело: НБУ у Facebook
Деталі: Зокрема це можна зробити, навчивши стареньких оплачувати комунальні послуги онланй та замовляти продукти додому. Або запропонувати власну допомогу у вирішенні цих питань.
Дослівно: "Допоможи бабусі і дідусю мінімізувати контакти з іншими людьми у магазині, банку чи на пошті.
Навчи своїх рідних оплачувати комунальні послуги онлайн.
Покажи, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому.
Або зроби це сам! Не зволікай, запропонуй допомогу!
Усе життя бабуся і дідусь дарували тобі свою любов та піклувались про тебе.
Настав час і тобі потурбуватися про них.
Пам'ятай, вони в зоні ризику!
Бережи себе та рідних!"