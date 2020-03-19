Допоможи бабусі й дідусеві!: українців закликають не бути байдужими

Національний банк закликає українців допомогти рідним людям похилого віку, які перебувають у зоні ризику при зараженні коронавірусом, мінімізувати контакти з іншими людьми.

Джерело: НБУ у Facebook

Деталі: Зокрема це можна зробити, навчивши стареньких оплачувати комунальні послуги онланй та замовляти продукти додому. Або запропонувати власну допомогу у вирішенні цих питань.

Дослівно: "Допоможи бабусі і дідусю мінімізувати контакти з іншими людьми у магазині, банку чи на пошті.

Навчи своїх рідних оплачувати комунальні послуги онлайн.

Покажи, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому.

Або зроби це сам! Не зволікай, запропонуй допомогу!

Усе життя бабуся і дідусь дарували тобі свою любов та піклувались про тебе.

Настав час і тобі потурбуватися про них.

Пам'ятай, вони в зоні ризику!

Бережи себе та рідних!".

Що було раніше: КМДА закликала мешканців столиці максимально оплачувати послуги ЖКГ онланй, щоб не йти до банків та поштових відділень (вони продовжують працювати –ред.). Також просили допомогти тим, хто не має змоги заплатити онлайн сам: умовно кажучи хоча б своїм бабусям-дідусям.

Термін пільгової оплати компослуг було продовжено до кінця місяця.

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