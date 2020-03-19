Допоможи бабусі й дідусеві!: українців закликають не бути байдужими

Національний банк закликає українців допомогти людям похилого віку, які перебувають у зоні ризику при зараженні коронавірусом, мінімізувати контакти з іншими людьми.

Джерело: НБУ у Facebook

Деталі: Зокрема це можна зробити, навчивши стареньких оплачувати комунальні послуги онланй та замовляти продукти додому. Або запропонувати власну допомогу у вирішенні цих питань.

Дослівно: "Допоможи бабусі і дідусю мінімізувати контакти з іншими людьми у магазині, банку чи на пошті.

Навчи своїх рідних оплачувати комунальні послуги онлайн.

Покажи, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому.

Або зроби це сам! Не зволікай, запропонуй допомогу!

Усе життя бабуся і дідусь дарували тобі свою любов та піклувались про тебе.

Настав час і тобі потурбуватися про них.

Пам'ятай, вони в зоні ризику!

Бережи себе та рідних!"