Допоможи бабусі й дідусеві!: українців закликають не бути байдужими

1451 перегляд
Четвер, 19 березня 2020, 17:12

Національний банк закликає українців допомогти людям похилого віку, які перебувають у зоні ризику при зараженні коронавірусом, мінімізувати контакти з іншими людьми.

Джерело: НБУ у Facebook

Деталі: Зокрема це можна зробити, навчивши стареньких оплачувати комунальні послуги онланй та замовляти продукти додому. Або запропонувати власну допомогу у вирішенні цих питань.

Дослівно: "Допоможи бабусі і дідусю мінімізувати контакти з іншими людьми у магазині, банку чи на пошті.

Навчи своїх рідних оплачувати комунальні послуги онлайн.

Покажи, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому.

Або зроби це сам! Не зволікай, запропонуй допомогу!

Усе життя бабуся і дідусь дарували тобі свою любов та піклувались про тебе.

Настав час і тобі потурбуватися про них.

Пам'ятай, вони в зоні ризику!

Бережи себе та рідних!"

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія збирається забрати своїх громадян з України 19 березня 2020, 16:59
МОЗ хоче дозволити приватним лабораторіям робити остаточні тести на COVID-19 19 березня 2020, 16:45
Прем'єр Нідерландів заспокоїв громадян: запасів туалетного паперу вистачить на 10 років 19 березня 2020, 16:39
Усі новини
Головні новини
Росія збирається забрати своїх громадян з України
В Україні зафіксовано 18 випадків захворювання на коронавірус
Перший випадок захворювання на коронавірус виявили у Житомирі
Щоб вберегтись від коронавірусу, у Луцьку зупинили ВЕСЬ громадський транспорт
Усі новини
ТаблоID

Світові селебріті, які зробили пожертви для подолання пандемії коронавірусу і її наслідків

Історії успіху

Паралімпієць Андрій Демчук і п'ять секретів його успіху