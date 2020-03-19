Помоги бабушке и дедушке!: украинцев призывают не быть равнодушными

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Четверг, 19 марта 2020, 17:12

Национальный банк призывает украинцев помочь пожилым людям, которые находятся в зоне риска при заражении коронавирусом, минимизировать контакты с другими людьми.

Источник: НБУ в Facebook

Детали: В частности это можно сделать, научив стариков оплачивать коммунальные услуги онланй и заказывать продукты на дом. Или предложить собственную помощь в решении этих вопросов.

Дословно: "Помоги бабушке и дедушке минимизировать контакты с другими людьми в магазине, банке или на почте.

Научи своих родных оплачивать коммунальные услуги онлайн.

Покажи, как заказывать продукты и лекарства с доставкой на дом.

Или сделай это сам! Не медли, предложи помощь!

Всю жизнь бабушка и дедушка дарили тебе свою любовь и заботились о тебе.

Пора и тебе позаботиться о них.

Помни, они в зоне риска!

Береги себя и родных!"

Украинская правда
Темы: коронавирус


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