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Помоги бабушке и дедушке!: украинцев призывают не быть равнодушными

Четверг, 19 марта 2020, 16:12
Помоги бабушке и дедушке!: украинцев призывают не быть равнодушными

Национальный банк призывает украинцев помочь родным пожилым людям, которые находятся в зоне риска при заражении коронавирусом, минимизировать контакты с другими людьми.

Источник: НБУ в Facebook

Детали: В частности это можно сделать, научив стариков оплачивать коммунальные услуги онланй и заказывать продукты на дом. Или предложить собственную помощь в решении этих вопросов.

Дословно: "Помоги бабушке и дедушке минимизировать контакты с другими людьми в магазине, банке или на почте.

Научи своих родных оплачивать коммунальные услуги онлайн.

Покажи, как заказывать продукты и лекарства с доставкой на дом.

Или сделай это сам! Не медли, предложи помощь!

Всю жизнь бабушка и дедушка дарили тебе свою любовь и заботились о тебе.

Пора и тебе позаботиться о них.

Помни, они в зоне риска!

Береги себя и родных!".

Что было раньше: КГГА призвала жителей столицы максимально оплачивать услуги ЖКХ онлайн, чтобы не идти в банки и почтовые отделения (они продолжают работать -ред.). Также просили помочь тем, кто не имеет возможности заплатить онлайн сам: условно говоря хотя бы своим бабушкам-дедушкам.

Срок льготной оплаты комуслуг был продлен до конца месяца.

Предыстория:

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции в Украине введены строгие ограничительные меры: остановлены междугородние и межобластные пассажирские перевозки, отменены массовые мероприятия, людей призывают масимально оставаться дома.

По состоянию на 19 марта в Украине официально подтверждено 18 случаев инфицирования новым коронавирусом: 3 из них – в столице.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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