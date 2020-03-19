Помоги бабушке и дедушке!: украинцев призывают не быть равнодушными
Национальный банк призывает украинцев помочь родным пожилым людям, которые находятся в зоне риска при заражении коронавирусом, минимизировать контакты с другими людьми.
Источник: НБУ в Facebook
Детали: В частности это можно сделать, научив стариков оплачивать коммунальные услуги онланй и заказывать продукты на дом. Или предложить собственную помощь в решении этих вопросов.
Дословно: "Помоги бабушке и дедушке минимизировать контакты с другими людьми в магазине, банке или на почте.
Научи своих родных оплачивать коммунальные услуги онлайн.
Покажи, как заказывать продукты и лекарства с доставкой на дом.
Или сделай это сам! Не медли, предложи помощь!
Всю жизнь бабушка и дедушка дарили тебе свою любовь и заботились о тебе.
Пора и тебе позаботиться о них.
Помни, они в зоне риска!
Береги себя и родных!".
Что было раньше: КГГА призвала жителей столицы максимально оплачивать услуги ЖКХ онлайн, чтобы не идти в банки и почтовые отделения (они продолжают работать -ред.). Также просили помочь тем, кто не имеет возможности заплатить онлайн сам: условно говоря хотя бы своим бабушкам-дедушкам.
Срок льготной оплаты комуслуг был продлен до конца месяца.
Предыстория:
В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции в Украине введены строгие ограничительные меры: остановлены междугородние и межобластные пассажирские перевозки, отменены массовые мероприятия, людей призывают масимально оставаться дома.
По состоянию на 19 марта в Украине официально подтверждено 18 случаев инфицирования новым коронавирусом: 3 из них – в столице.