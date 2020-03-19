Соврал о контактах: появились детали о житомирянине с коронавирусом

5754 просмотра
Четверг, 19 марта 2020, 22:01

49-летний житель Житомира, у которого 19 марта обнаружили Covid-19, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.

Источник: сообщение мэра Житомира Сергея Сухомлина изданию Житомир.info

Детали: По словам градоначальника, мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро планируется установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал.

Сухомлин добавил, что для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока неизвестна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.

Как ранее рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, по словам самого больного, он возвращался в Украину вместе с товарищем и его сыном, но сообщить их данные инфицированній коронавирусом отказывался.

Также мужчина рассказал, что с 7 по 14 марта путешествовал по Германии и Австрии. Прибыл в Украину 14 марта самолетом. С того дня, по его словам, находился в самоизоляции. 18 марта ему стало плохо, поднялась температура, началась симптоматика, которая указывает на коронавирус, он вызвал неотложку и был госпитализирован.

Темы: коронавирус Житомир Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 19 марта: коронавирус и Украина, приказ Варфоломея 19 марта 2020, 20:59
Третья смерть от коронавируса в Украине 19 марта 2020, 20:30
Уже 21 случай коронавируса в Украине: первый больной на Прикарпатье 19 марта 2020, 20:22
Все новости
Главные новости
Третья смерть от коронавируса в Украине
Уже 21 случай коронавируса в Украине: первый больной на Прикарпатье
В Киеве зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом - Кличко
Россия собирается забрать своих граждан из Украины
Все новости
Видео

10 песен, которые помогут пережить коронавирус

психология

Как негативные новости искажают наше мышление и что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів