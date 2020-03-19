Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Соврал о контактах: появились детали о житомирянине с коронавирусом

Четверг, 19 марта 2020, 21:01
Соврал о контактах: появились детали о житомирянине с коронавирусом

Житель Житомира, у которого 19 марта обнаружили Covid-19, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.

Источник: сообщение мэра Житомира Сергея Сухомлина изданию Житомир.info

Детали: По словам градоначальника, мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро планируется установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал.

Сухомлин добавил, что для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока неизвестна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.

Как ранее рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, по словам самого больного, он возвращался в Украину вместе с товарищем и его сыном, но сообщить их данные инфицированній коронавирусом отказывался.

Также мужчина рассказал, что с 7 по 14 марта путешествовал по Германии и Австрии. Прибыл в Украину 14 марта самолетом. С того дня, по его словам, находился в самоизоляции. 18 марта ему стало плохо, поднялась температура, началась симптоматика, которая указывает на коронавирус, он вызвал неотложку и был госпитализирован.

Предыстория:

  • В четверг днем появилась информация, что в Украине до 18 возросло количество случаев инфицирования коронавирусом, новые случаи обнаружили в Киеве и Житомире.
  • О больном в Житомире мэр города Сергей Сухомлин сообщил, что это 56-летний мужчина, вернувшийся из Австрии, состояние его "более-менее нормальное".

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Темы: коронавирусЖитомирCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: