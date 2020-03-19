Українці почали заражати коронавірусом одне одного – МОЗ

13615 переглядів
Четвер, 19 березня 2020, 23:34

Новий коронавірус почав розповсюджуватися всередині України.

Джерело: заява заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарного лікаря України Віктора ляшка в ефірі програми "1+1" "Право на владу"

Пряма мова: "У країну зайшла коронавірусна хвороба. В країні зареєстровані навіть перші випадки внутрішньокраїнного інфікування".

Деталі: За його словами, карантинні заходи дуже важливі, бо направлені на те, щоб зупинити це поширення, а також "унеможливити пікове зростання масового надходження хворих до системи охорони здоров’я".

Нагадаємо: Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

Читайте також: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що робити, якщо Ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 МОЗ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні 26 випадків зараження новим коронавірусом 19 березня 2020, 23:50
У МОЗ розповіли, за яких причин в Україні продовжать карантин 19 березня 2020, 23:24
Збрехав про контакти: з’явилися деталі про житомирянина із коронавірусом 19 березня 2020, 22:01
Усі новини
Головні новини
В Україні 26 випадків зараження новим коронавірусом
Українці почали заражати коронавірусом одне одного – МОЗ
Збрехав про контакти: з’явилися деталі про житомирянина із коронавірусом
Снайпер бойовиків застрелив сержанта української армії
Усі новини
мімімі

15 фото домашніх улюбленців, які доводять, що робота з дому – задоволення

подкаст

Лікар-інфекціоніст про карантин та розповсюдження COVID-19 в Україні