Українці почали заражати коронавірусом одне одного – МОЗ
Новий коронавірус почав розповсюджуватися всередині України.
Джерело: заява заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарного лікаря України Віктора ляшка в ефірі програми "1+1" "Право на владу"
Пряма мова: "У країну зайшла коронавірусна хвороба. В країні зареєстровані навіть перші випадки внутрішньокраїнного інфікування".
Деталі: За його словами, карантинні заходи дуже важливі, бо направлені на те, щоб зупинити це поширення, а також "унеможливити пікове зростання масового надходження хворих до системи охорони здоров’я".
Нагадаємо: Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
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