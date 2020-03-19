Українці почали заражати коронавірусом одне одного – МОЗ

Новий коронавірус почав розповсюджуватися всередині України.

Джерело: заява заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарного лікаря України Віктора ляшка в ефірі програми "1+1" "Право на владу"

Пряма мова: "У країну зайшла коронавірусна хвороба. В країні зареєстровані навіть перші випадки внутрішньокраїнного інфікування".

Деталі: За його словами, карантинні заходи дуже важливі, бо направлені на те, щоб зупинити це поширення, а також "унеможливити пікове зростання масового надходження хворих до системи охорони здоров’я".

Нагадаємо: Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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