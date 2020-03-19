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Украинцы начали заражать коронавирусом друг друга – Минздрав

Четверг, 19 марта 2020, 22:34
Украинцы начали заражать коронавирусом друг друга – Минздрав

Новый коронавирус начал распространяться внутри Украины.

Источник: заявление заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1"

Прямая речь: "В страну зашла коронавирусная болезнь. В стране зарегистрированы даже первые случаи внутристранового инфицирования".

Детали: По его словам, карантинные мероприятия очень важны, потому что направлены на то, чтобы остановить это распространение, а также "исключить пиковый рост массового поступления больных в систему здравоохранения".

Напомним: Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

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Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирусCovid-2019Минздрав
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