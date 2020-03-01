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З Diamond Princess висадили останніх пасажирів

Неділя, 1 березня 2020, 23:25
З Diamond Princess висадили останніх пасажирів

Остання група людей з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходиться на карантині, висадилася на берег.

Джерело: NHK

Деталі: Близько 130 членів екіпажу залишили корабель, що стояв на карантині у порту Йокогама (Японія)

 Їх буде поміщено у карантин на два тижні в державній установі в префектурі Сайтама. Після проходження повторного карантину та тестування на коронавірус їм буде дозволено залишити Японію.

 Міністр охорони здоров'я Катсунобу Като заявив, що лайнер Diamond Princess буде продезінфіковано і піддано технічному обслуговуванню.

Передісторія:

  • 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
  • На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • Пізніше фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них 4 – громадяни України.
  • 19 лютого перші пасажири висадилисяз лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
  • Майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатись в Україну.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЯпонія
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