З Diamond Princess висадили останніх пасажирів

Остання група людей з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходиться на карантині, висадилася на берег.

Джерело: NHK

Деталі: Близько 130 членів екіпажу залишили корабель, що стояв на карантині у порту Йокогама (Японія)

Їх буде поміщено у карантин на два тижні в державній установі в префектурі Сайтама. Після проходження повторного карантину та тестування на коронавірус їм буде дозволено залишити Японію.

Міністр охорони здоров'я Катсунобу Като заявив, що лайнер Diamond Princess буде продезінфіковано і піддано технічному обслуговуванню.

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