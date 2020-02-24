Українці з лайнера Diamond Princess відмовились евакуюватись

Майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатись в Україну.

Джерело: Максим Коваленко, департамент консульської служби МЗС для Громадського радіо

Деталі: За словами Коваленка, 24 громадяни України, із яких двоє знаходяться в лікарні, не мають наміру повертатись в Україну. Ще з одним українцем дипломати намагаються встановити контакт. "Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання", – каже Коваленко.

Він додав, що посольство, МЗС та МОЗ готові до того, що думка екіпажу лайнера може змінитися. Питання повернення в Україну буде вирішуватись безпосередньо громадянами та власником судна.

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