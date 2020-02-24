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Українці з лайнера Diamond Princess відмовились евакуюватись

Понеділок, 24 лютого 2020, 23:51
Українці з лайнера Diamond Princess відмовились евакуюватись

Майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатись в Україну.

Джерело: Максим Коваленко, департамент консульської служби МЗС для Громадського радіо

Деталі: За словами Коваленка, 24 громадяни України, із яких двоє знаходяться в лікарні, не мають наміру повертатись в Україну. Ще з одним українцем дипломати намагаються встановити контакт. "Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання", – каже Коваленко.

Він додав, що посольство, МЗС та МОЗ готові до того, що думка екіпажу лайнера може змінитися. Питання повернення в Україну буде вирішуватись безпосередньо громадянами та власником судна. 

Передісторія:

  • 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
  • На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • Фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них двоє – громадяни України.
  • 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
  • Cтаном на 20 лютого внаслідок захворювання померли двоє пасажирів лайнера.

Українська правда

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Теми: коронавірусЯпоніяздоров'я
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