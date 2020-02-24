Українці з лайнера Diamond Princess відмовились евакуюватись
Понеділок, 24 лютого 2020, 23:51
Майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатись в Україну.
Джерело: Максим Коваленко, департамент консульської служби МЗС для Громадського радіо
Деталі: За словами Коваленка, 24 громадяни України, із яких двоє знаходяться в лікарні, не мають наміру повертатись в Україну. Ще з одним українцем дипломати намагаються встановити контакт. "Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання", – каже Коваленко.
Він додав, що посольство, МЗС та МОЗ готові до того, що думка екіпажу лайнера може змінитися. Питання повернення в Україну буде вирішуватись безпосередньо громадянами та власником судна.
Передісторія:
- 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
- На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
- Фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них двоє – громадяни України.
- 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
- Cтаном на 20 лютого внаслідок захворювання померли двоє пасажирів лайнера.
Українська правда