Консультації з Іраном щодо катастрофи МАУ відклали через коронавірус

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Понеділок, 2 березня 2020, 10:23

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації відкладені.

Джерело: брифінг Рябошапки в понеділок, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "З'явилася комунікація з правоохоронними органами Ірану, ми повинні були проводити консультації, але, на жаль, через епідемію коронавіруса консультації були відкладені на певний час".

Деталі: При цьому генпрокурор підкреслив, що як тільки ситуація покращиться, Україна відновить консультації і буде "безпосередньо спілкуватися з іранськими колегами".

Наразі Іран 4-й у світі за рівнем захворюваності на новий коронавірус. Там виявили 978 випадків захворювання новим вірусом, 54 людини – загинули, 175 – вилікувалися. 

Передісторія:

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
  • Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
  • Іран досі не віддав жодній із країн бортові самописці. Міністри 5 держав вважають, що Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки та має віддати їх на розшифрування іншій стороні. 

Знати більше: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

Від Ірану до Росії. 10 нападів військових на літаки - шанси на покарання й компенсацію

Теми: катастрофа МАУ в Ірані коронавірус Covid-2019 Іран Рябошапка


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