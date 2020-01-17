Украина в третий раз просит у Ирана "черные ящики" самолета МАУ

Офис генерального прокурора повторно обратился к иранской стороне с запросом о предоставлении украинским следователям "черных ящиков" сбитого над Тегераном украинского самолета.

Источник: пресс-служба офиса Генерального прокурора

Прямая речь: "Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Детали: Также обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества при расследовании этой авиакатастрофы.

Что было раньше: 14 января стало известно, что Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.

15 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ.

В Иране заявили, что "черные ящики" настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.

По словам начальницы Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полины Чиж, иранская сторона должна была направить в Украину своего эксперта, который осмотрел бы украинскую лабораторию и дал согласие на исследование "черных ящиков" в Украине.

Однако, сообщила Чиж, Иран так и не направил в Украину своего эксперта.

Поэтому ОГП подготовил второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности их расшифровки украинскими экспертами.

Ответ пока не получен.

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