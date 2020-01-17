Украина в третий раз просит у Ирана "черные ящики" самолета МАУ
Офис генерального прокурора повторно обратился к иранской стороне с запросом о предоставлении украинским следователям "черных ящиков" сбитого над Тегераном украинского самолета.
Источник: пресс-служба офиса Генерального прокурора
Прямая речь: "Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Детали: Также обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества при расследовании этой авиакатастрофы.
Что было раньше: 14 января стало известно, что Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.
15 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ.
В Иране заявили, что "черные ящики" настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.
По словам начальницы Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полины Чиж, иранская сторона должна была направить в Украину своего эксперта, который осмотрел бы украинскую лабораторию и дал согласие на исследование "черных ящиков" в Украине.
Однако, сообщила Чиж, Иран так и не направил в Украину своего эксперта.
Поэтому ОГП подготовил второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности их расшифровки украинскими экспертами.
Ответ пока не получен.
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).