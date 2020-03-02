Інтерпол перегляне розшук і затримання Мельничука – Аваков

Інтерпол перегляне запит Росії РФ про оголошення в розшук та затримання у Греції екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Міністр назвав факт затримання Мельничука прокацією правоохоронних органів РФ.

МВС України і Національне центральне бюро Інтерполу Національної поліції України заявили про неприпустимість зловживання інструментами Інтерполу відповідно до ст.3 статуту цієї організації, що забороняє політично вмотивоване переслідування осіб.

Зазначається, що дипломатичними каналами йде активна робота для того, щоб Мельничук зміг повернутися додому.

Генеральний секретаріат Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол після звернення НЦБ Інтерполу в Україні прийняв рішення про перегляд запиту РФ щодо оголошення у розшук і затримання Мельничука для перевірки його правової обґрунтованості.

Пряма мова: "Сподіваємося, що ця чергова провокація РФ стосовно громадянина України Мельничука не досягне своєї мети, і він зможе повернутися додому".

Що передувало: Екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія. Мельничука в поліцейському відділку в Салоніках відвідав український консул.

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