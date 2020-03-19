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Нацгвардія та поліція на в’їздах-виїздах Києва перевіряє дотримання норм перевезень

Четвер, 19 березня 2020, 23:28
Нацгвардія та поліція на в’їздах-виїздах Києва перевіряє дотримання норм перевезень

Для контролю ситуації та недопущення поширення COVID-19 на основних дорогах в’їзду-виїзду міста Києва діють 8 стаціонарних постів.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "Правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень водіями та перевізниками та наявність необхідних документів. Основна мета заходів – роз’яснювальна. Водіїв попереджають про необхідні заходи безпеки, попереджають про наявність відповідальності за недотримання вимог. Це превентивні заходи, яку проводять особливо з тими суб’єктами, хто надає послуги пасажирських перевезень.

Відповідні державні структури працюють у посиленому режимі та організовують максимальну взаємодію і взаємодопомогу для того, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції на території держави. Основними напрямками такої спільної роботи є вчасне виявлення контактних осіб та забезпечення їх самоізоляції, вживання заходів щодо обмеження їх спілкування з іншими громадянами.того, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції на території держави.

Основними напрямками такої спільної роботи є вчасне виявлення контактних осіб та забезпечення їх самоізоляції, вживання заходів щодо обмеження їх спілкування з іншими громадянами, зазначають у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України".

Нагадаємо: 

  • В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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Теми: коронавірусКиїв
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