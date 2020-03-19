Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок

В рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах Киева, на основных дорогах, действуют 8 стационарных постов.

Источник: пресс служба Нацгвардии

Дословно: "Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, проводимой особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок.

Соответствующие государственные структуры работают в усиленном режиме и организуют максимальное взаимодействие и взаимопомощь для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Основными направлениями такой совместной работы является своевременное выявление контактных лиц и обеспечения их самоизоляции, принятие мер по ограничению их общения с другими гражданами. Того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

Основными направлениями такой совместной работы является своевременное выявление контактных лиц и обеспечения их самоизоляции, принятие мер по ограничению их общения с другими гражданами, отмечают в пресс служба Министерства внутренних дел Украины".

Напомним:

В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

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