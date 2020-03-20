Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок

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Пятница, 20 марта 2020, 00:28

В рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах Киева, на основных дорогах, действуют 8 стационарных постов.

Источник: пресс служба Нацгвардии

Дословно: "Для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах города Киева (на основных дорогах) действуют 8 стационарных постов. В состав постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, проводимой особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок.

Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев. Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Водители и пассажиры относятся с пониманием к неудобствам. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, за сегодня не было.

Соответствующие государственные структуры работают в усиленном режиме и организуют максимальное взаимодействие и взаимопомощь для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Основными направлениями такой совместной работы является своевременное выявление контактных лиц и обеспечения их самоизоляции, принятие мер по ограничению их общения с другими гражданами.

того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

Основными направлениями такой совместной работы является своевременное выявление контактных лиц и обеспечения их самоизоляции, принятие мер по ограничению их общения с другими гражданами, отмечают в пресс служба Министерства внутренних дел Украины".

Темы: коронавирус Киев


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