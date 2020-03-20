Через коронавірус NASA тимчасово закриває заводи з виробництва ракет

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П'ятниця, 20 березня 2020, 03:55

Глава космічного агентства Джим Бріденстайн розпорядився тимчасово закрити два ракетні заводи після того, як у співробітника діагностували COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Зупиняє свою роботу центр Michoud в Новому Орлеані і космічний центр Stennis в сусідньому окрузі Хенкок, штат Міссісіпі.

Наголошується, що пандемія нового коронавіруса завдала удару по планах США по поверненню американців на Місяць до 2024 року.

Нагадаємо: 

  • В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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Теми: США космос


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