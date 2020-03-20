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Из-за коронавируса NASA временно закрывает заводы по производству ракет 

Пятница, 20 марта 2020, 02:55
Из-за коронавируса NASA временно закрывает заводы по производству ракет 

Глава космического агентства Джим Бриденстайн распорядился временно закрыть два ракетных завода после того, как у сотрудника диагностировали COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Останавливает свою работу сборочный центр Michoud в Новом Орлеане и космический центр Stennis в соседнем округе Хэнкок, штат Миссисипи.

Пандемия нового коронавируса нанесла удар по планам США по возвращению американцев на Луну к 2024 году.

Напомним: 

  • В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

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Темы: СШАкосмос
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