Из-за коронавируса NASA временно закрывает заводы по производству ракет
Глава космического агентства Джим Бриденстайн распорядился временно закрыть два ракетных завода после того, как у сотрудника диагностировали COVID-19.
Источник: Reuters
Детали: Останавливает свою работу сборочный центр Michoud в Новом Орлеане и космический центр Stennis в соседнем округе Хэнкок, штат Миссисипи.
Пандемия нового коронавируса нанесла удар по планам США по возвращению американцев на Луну к 2024 году.
Напомним:
- В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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