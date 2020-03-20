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Саміт G7 пройде по скайпу через коронавірус

П'ятниця, 20 березня 2020, 04:19
Саміт G7 пройде по скайпу через коронавірус

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч лідерів країн G7 в Кемп-Девіді, яка повинна була відбутися в червні. 

Джерело: офіційний представник Білого дому Джадд Дир, передає Reuters

Пряма мова: "Щоб кожна країна могла зосередитися на боротьбі з медичними та економічними проблемами через COVID-19, за вказівкою президента Трампа директор Національної економічної ради США та представник США по G7 Ларрі Кудлоу розповів своїм колегам з G7, що саміт лідерів G7, який повинен був відбутися в Кемп-Девіді в червні, тепер буде проводитися у формі видеотелеконференции".

Нагадаємо: 

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Теми: ТрампСШАG7
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