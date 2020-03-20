Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.

Источник: официальный представитель Белого дома Джадд Дир, передает Reuters

Прямая речь: "Чтобы каждая страна могла сосредоточиться на борьбе с медицинскими и экономическими проблемами из-за COVID-19, по указанию президента Трампа директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу рассказал своим коллегам из G7, что саммит лидеров G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в июне, теперь будет проводиться в форме видеотелеконференциы".

Напомним:

В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.

Знать больше:

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий