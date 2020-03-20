Трамп отменил встречу G7 через коронавирус
Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Источник: официальный представитель Белого дома Джадд Дир, передает Reuters
Прямая речь: "Чтобы каждая страна могла сосредоточиться на борьбе с медицинскими и экономическими проблемами из-за COVID-19, по указанию президента Трампа директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу рассказал своим коллегам из G7, что саммит лидеров G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в июне, теперь будет проводиться в форме видеотелеконференциы".
Напомним:
- В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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