Трамп отменил встречу G7 через коронавирус

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Пятница, 20 марта 2020, 05:19

Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.

Источник: официальный представитель Белого дома Джадд Дир, передает Reuters

Прямая речь: "Чтобы каждая страна могла сосредоточиться на борьбе с медицинскими и экономическими проблемами из-за COVID-19, по указанию президента Трампа директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу рассказал своим коллегам из G7, что саммит лидеров G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в июне, теперь будет проводиться в форме видеотелеконференциы".

Напомним: 

  • В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.

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Темы: Трамп США G7


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